В начале декабря в домодедовском лесопарке доделают парковку по просьбе жителей

В домодедовском лесопарке «Городской лес» продолжаются работы по обустройству парковочных мест со стороны лыжной трассы по улице Надежды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая площадь парковки — 2000 кв. м.

Уже выполнены работы по уборке верхнего слоя земли. Выровняли площадку с вывозом грунта. Сейчас идёт устройство основания из песчано-гравийных смесей с трамбовкой.

Далее рабочие начнут укладывать верхний слой из асфальтной крошки с трамбовкой и в завершении, для улучшения сцепления асфальтной крошки, основание прольют битумной эмульсией.

Работы планируют завершить до конца этой недели.

Парковка в лесопарке «Городской лес» со стороны улицы Надежды — давняя просьба жителей городского округа Домодедово. Особенно спортсменов. Там находится лыжная с тремя разными протяжённостями — маленькая дистанция, средняя и большая. В Домодедово множество лыжников приезжают в парк, чтобы прокатиться среди лесного массива. Также на трассе проводятся различные спортивные состязания, эстафеты и тренировки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.