В Мытищах завершаются работы по благоустройству вылетных магистралей

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Мытищах завершается большая работа по благоустройству вылетных магистралей. В округе такими магистралями являются Ярославское и Дмитровское шоссе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации округа на постоянной основе проводят мониторинг крупных торговых центров, рынков, придорожных кафе и магазинов.

Изначально совместно с сотрудниками министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области было определено 32 объекта, которые необходимо привести в надлежащий вид в соответствии с предъявляемыми требованиями по содержанию и архитектурному облику. У каждого объекта, расположенного вдоль вылетных магистралей, был свой проект и свое решение.

«До 30 ноября нам осталось привести в порядок пять объектов. Нельзя сказать, что они сильно проблемные. Несмотря на то, что сроки поджимают, работы на объектах ведутся активно. На очередном выезде мы пообщались с собственниками. Основные проблемы были связаны с выполнением своих обязательств подрядной организацией. При нашем содействии был найден другой подрядчик. Со своей стороны мы всячески содействуем, помогаем и подсказываем владельцам торговых точек, но и обязательно контролируем процесс», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Контроль за приведением придорожных объектов в нормативное состояние на ежедневной основе осуществляют специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — заявил Воробьев.