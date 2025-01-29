В Мытищах улучшили работу светофора на перекрестке

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают работу по оптимизации работы светофоров. Подобную работу провели в Мытищах. На пересечении Осташковского шоссе и улицы Прибрежной в деревне Пирогово перенастроили алгоритмы работы адаптивного светофора, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря точечным корректировкам удается оптимизировать движение на 10-15% не только на перекрестках, но и на протяжении прямых участков дорог.

Работы продолжаются в течение всего года.Это свидетельствует о комплексном подходе к решению проблемы пробок и заторов, охватывающем все регионы области.

Модернизация светофоров в Московской области становится важным шагом на пути к созданию комфортной и безопасной среды для всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.