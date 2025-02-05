В Мытищах проходит мониторинг качества ямочного ремонта

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» председатель совета депутатов Андрей Гореликов совместно с активистами партии «Единая Россия» провели мониторинг качества ямочного ремонта, выполненного на улице Терешковой в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель этого проекта — сделать дороги более безопасными для всех участников движения и улучшить их состояние. Это важно для создания комфортных и безопасных условий для людей. Состояние дорожного покрытия напрямую влияет на безопасность водителей и пешеходов. Поэтому активисты провели проверку отремонтированных участков, чтобы оценить качество работ и использованных материалов.

«Работа по улучшению состояния дорог в городе должна продолжаться, и важно не только проводить ремонты, но и контролировать их качество. Мониторинг подобных инициатив содействует более прозрачному использованию бюджетных средств и повышает ответственность подрядчиков», — сказал Андрей Гореликов.

Активисты партии «Единая Россия» призвали жителей округа активно участвовать в обсуждениях по вопросам дорожного ремонта и сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются на дорогах. Это позволит более эффективно решать текущие проблемы и предлагать пути их устранения.

Проект «Безопасные дороги» не только способствует улучшению состояния дорожной инфраструктуры, но и укрепляет взаимодействие между властью и населением, создавая условия для более безопасного передвижения по городу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.