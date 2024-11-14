В Мытищах приступили к формированию съезда на Пироговское шоссе
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Обустройство нового дорожного покрытия проводят сразу на нескольких участках Пироговского шоссе. Работы, которые проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», перешли в завершающую стадию, уже сейчас новое полотно готово на значительной части дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На участке от Мытищинской хорды до улицы Угольной начинают укладывать нижний слой покрытия, устанавливают бортовой камень и опорные плиты инженерных коммуникаций. Также вблизи самой хорды начато формирование съезда на Пироговское шоссе.
На отрезке от улицы Угольной до моста у Олимпийского проспекта полностью завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия.
Непосредственно на мостовой части идут подготовка к установке отбойного бруса и укладка верхнего слоя покрытия, выполнить которое планируют уже на этой неделе. Работы по реконструкции мостового сооружения будут продолжены и окончательно завершены в 2025 году.
От самого моста в сторону Олимпийского проспекта идут работы по укладке нижнего слоя основания. Завершить их планируют до 15 ноября. Дорожники начали подготовку к установке бордюрного камня.
Завершить реконструкцию основного хода Пироговского шоссе планируется до конца 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.