В Мытищах планируют реконструировать автомобильную дорогу в 2027 году

В городском округе Мытищи планируют реконструировать автомобильную дорогу. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских работ и строительно-монтажных работ по реконструкции участка Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта в городском округе Мытищи Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция автомобильных дорог Пироговское шоссе и Олимпийский проспект на участке от автомобильной дороги Пироговское шоссе — Свиноедово до автомобильной дороги Волковское шоссе в городском округе Мытищи Московской области. Реконструкция мостового перехода через р. Клязьма».

Окончание выполнения работ запланировано на 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.