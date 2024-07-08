В Мурманской области дорожникам мешает работать сидящая на объекте семья медведей
Mash: дорожники в Мурманской области запечатлели медведей на строящейся трассе
Семья медведей мешает строить трассу дорожникам из Мурманской области, сообщает Mash.
Очевидцы запечатлели взрослую особь и детеныша, которые расположились на строящейся трассе как у себя дома.
Дорожники жалуются: животные выходят семейством, устраиваются поудобнее и, вероятно, ждут, когда им дадут вкусняшки. При этом своим присутствием хищники мешают специалистам работать.
Компания-подрядчик обратилась в Минприроды РФ и попросила отогнать медведей.
Ранее в Прибайкалье медведь вышел на трассу, а с ним стали фотографироваться проезжающие мимо водители. В итоге мишка отобрал у одного из любителей селфи шлепанцы, но хозяину удалось отвоевать свою обувь.