В Мурманской области дорожникам мешает работать сидящая на объекте семья медведей

Очевидцы запечатлели взрослую особь и детеныша, которые расположились на строящейся трассе как у себя дома.

Дорожники жалуются: животные выходят семейством, устраиваются поудобнее и, вероятно, ждут, когда им дадут вкусняшки. При этом своим присутствием хищники мешают специалистам работать.

Компания-подрядчик обратилась в Минприроды РФ и попросила отогнать медведей.

Ранее в Прибайкалье медведь вышел на трассу, а с ним стали фотографироваться проезжающие мимо водители. В итоге мишка отобрал у одного из любителей селфи шлепанцы, но хозяину удалось отвоевать свою обувь.