В Можайском округе пройдет профилактическое мероприятие «Тахометр»

В Можайском округе Госавтоинспекция проводит мероприятие «Тахометр». Статистика и анализ ДТП с участием грузовых автомобилей показывает — в каждом третьем дорожно-транспортном происшествии существует нарушение режима труда и отдыха со стороны водителя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подобное происходит не только из-за пренебрежения нормами безопасности со стороны водителей, но и со стороны должностных лиц, ответственных за работу грузовых перевозок на автотранспортных предприятиях.

Профилактический рейд «Тахограф» будет проведен сотрудниками Госавтоинспекции в целях предотвращения подобных нарушений в период с 10 по 16 июня на территории Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.