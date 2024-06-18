В Можайском округе проходит профилактическое мероприятие «Автобус»

В Можайском городском округе с 17 по 23 июня проходит профилактическое мероприятие «Автобус». В дополнение к проверке самого транспорта, внимание будет также уделяться соблюдению режима труда и отдыха водителя транспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Направленное на улучшение качества общественного транспорта, мероприятие проводят сотрудники Госавтоинспекции с целью улучшения качества перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Проверка технического состояния автобусов, нормативной документации, соблюдение водителями ПДД — все это и многое другое попадет в поле зрения сотрудников ГИБДД.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.