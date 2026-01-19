сегодня в 12:39

В Можайском округе отремонтировали освещение и убрали снег на дорогах

Дорожные службы Мосавтодора провели уборку снега, противогололедную обработку и восстановили освещение на региональных дорогах Можайского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональных дорогах Можайского округа специалисты Мосавтодора выполняют работы по зимнему содержанию. Дорожники очищают проезжую часть от снега и проводят противогололедную обработку для обеспечения безопасного проезда общественного и личного транспорта.

В городе Можайске на Вокзальной и Московской улицах специалисты опилили деревья, мешающие движению. На Красноармейской и Московской улицах очистили дорожные знаки от вандальных надписей.

Для повышения безопасности восстановили поврежденные дорожные знаки на Леоновской и 1-й Железнодорожной улицах, а также отремонтировали барьерное ограждение на Бородинской улице. В деревне Мышкино восстановили линии наружного освещения вдоль дороги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.