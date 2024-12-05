В «Мострансавто» стартовал проект по использованию электронных путевых листов

В «Мострансавто» стартовал пилотный проект по использованию электронных путевых листов для выхода на маршруты. Тестирование проходит на базе филиала в Истре, в нем задействованы все водители автобусов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обучение работе с цифровыми документами прошли диспетчеры, инспекторы по проведению профилактических осмотров водителей ТС и механики ОТК. Электронный путевой лист формируется на базе информационной системы «1С: УР», в ней фиксируются данные о медосмотре водителя, маршруте следования автобуса, техническом состоянии ТС и т. д. Все электронные путевые листы направляются в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Для каждого документа ГИС ЭПД формирует уникальный QR-код, который водитель в дальнейшем может продемонстрировать при необходимости.

«Мы продолжаем цифровизацию и автоматизацию нашей транспортной компании. Переход на электронные транспортные документы позволит снизить количество их бумажных аналогов и ускорит процесс выхода водителя на маршрут — это серьезный шаг для оптимизации документооборота и повышения эффективности работы пассажирской транспортной компании. Мы рассчитываем, что проект покажет свою эффективность и снизит нагрузку на сотрудников, которые задействованы в выпуске и приеме автобусов после работы на линии. По результатам пилотного проекта, который продлится до конца этого года, мы планируем поэтапное внедрение электронных путевых листов и в других наших подразделениях», — прокомментировали в «Мострансавто».

На сегодняшний день предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.