В Мострансавто рассказали об условиях работы водителей подмосковных автобусов

Для максимальной скорости поиска кандидатов запустили бот в телеграме, который поможет устроиться на работу за пару кликов. Достаточно ответить на несколько вопросов, оставить свой телефон для обратной связи, и соискателю перезвонит сотрудник отдела кадров.

«Почему мы так активизировались? Автобусы остаются самым массовым общественным транспортом в столичном регионе, а Мострансавто – крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья. Наши автобусы курсируют по маршрутам, многие из которых связывают Москву и Московскую область, также у компании есть маршруты, проходящие в соседних областях: Владимирской, Ярославской, Рязанской, Тверской, Тульской. Ежедневная задача компании – обеспечивать пассажирам удобные, комфортные и безопасные поездки. Ведь ежедневно мы перевозим более 1,6 млн человек», - сказал Головинкин.

Такое огромное автохозяйство требует квалифицированных кадров, умелого подхода как в управлении, так и в эксплуатации транспортных средств. Именно поэтому мы ждем к себе водителей, слесарей и всех, кто хочет работать и зарабатывать. В следующем году компания отметит 100-летний юбилей, а, значит, накоплен колоссальный опыт, который мы без сомнения будем использовать.

«Доход водителей – от 120 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у нас есть подразделения, где действует повышенная тарифная ставка. С ноября 2024 года все водители автобусов, кто не работал у нас в последний год или устраивается впервые, при трудоустройстве в Мострансавто получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей», - добавил представитель АО «Мострансавто».

В компании также можно бесплатно пройти переподготовку на категорию D с выплатой ежемесячной стипендии 22 440 рублей и условием обязательной отработки в течение одного года.

Обучение на категорию D длится всего 2 месяца для обладателей категории С, или 2,5 месяца для обладателей категории В. Можно и самостоятельно пройти обучение на категорию D в любой автошколе РФ. Мострансавто компенсирует водителям до 100% стоимости обучения (но не более 40 тысяч рублей), при условии, что дата выдачи водительского удостоверения с категорией D не превышает трех месяцев.

«Сейчас наш генеральный директор учится на категорию D. Что называется «на земле» пробует то, с чем приходится иметь дело нашим будущим коллегам», - отметил Головинкин.

Для водителей Мострансавто предусмотрены действительно привлекательные бонусы. Расширенный социальный пакет включает бесплатное проживание в общежитиях или компенсацию до 12 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатные форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря, а также проезд в автобусах. Предусмотрены также выплаты премии в размере 10 тысяч рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медосмотры за счет предприятия. Иногородним водителям после испытательного срока раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от работы до места жительства и обратно до 10 тысяч рублей.

Для водителей Мострансавто предусмотрены действительно привлекательные бонусы. Расширенный социальный пакет включает бесплатное проживание в общежитиях или компенсацию до 12 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатные форменная одежда, путевки в детские оздоровительные лагеря, а также проезд в автобусах. Предусмотрены также выплаты премии в размере 10 тысяч рублей по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медосмотры за счет предприятия. Иногородним водителям после испытательного срока раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от работы до места жительства и обратно до 10 тысяч рублей.

Налажена также и обратная связь. Каждый сотрудник Мострансавто может обратиться и лично к генеральному директору Андрею Майорову. Для этого можно воспользоваться его чат-ботом. Генеральный директор рассматривает все поступившие сообщения, разбирает их на прямых эфирах и дает обратную связь.

Стать водителями автобусов могут как мужчины, так и женщины, старше 21 года, имеющие среднее образование, обладающие водительским удостоверением категорий D.

«Мы тесно работаем с администрациями городских округов. Рекламно-информационные материалы о наличии вакансий и акций размещаются на всех доступных платформах округов. Недавно мы заключили соглашение о сотрудничестве с ДОСААФ Республики Карелия, договорились о сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Южной Осетии для привлечения водителей автобусов и технических специалистов. Мы также берем на работу водителей из ближнего зарубежья. Приглашаем на работу вахтовым методом из соседних областей», - рассказал исполнительный директор компании.

Самый короткий путь найти вакансию в компании – зайти в бот. Среди других вариантов: все вакансии размещены на официальном сайте Мострансавто в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.