В Москве заработал первый сервис аренды электроскутеров Vzhik

В Москве появился первый сервис шеринга электроскутеров Vzhik. Им могут воспользоваться москвичи и гости столицы старше 18 лет с правом управления скутерами, мотоциклами или автомобилем, сообщили РИАМО в пресс-службе компании Vzhik.

Приложение работает на устройствах с операционными системами iOS и Android. У арендных скутеров будет зеленый логотип на корпусе. Сам сервис работает по аналогии с арендой самокатов и каршеринга.

Сначала нужно создать аккаунт, дождаться ответа оператора, привязать банковскую карту, а затем найти по карте ближайший скутер, считать QR-код на корпусе и арендовать его поминутно. Разблокировка скутера стоит 50 рублей, минута езды — 8 рублей. Бесплатное ожидание — 20 минут, дополнительное — от 3 рублей в минуту. Скорость разгона скутера — 45 км/ч.

В комплект аренды входят два шлема разных размеров, одноразовые подшлемники и светоотражающий жилет. Закончить поездку можно в любом месте, разрешенном по карте. На данный момент парк Vzhik насчитывает 200 скутеров. В следующем сезоне парк откроют в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Сооснователь Vzhik Артем Агейкин отметил, что идея заключалась в создании сервиса с безопасным мобильным транспортом. Поэтому были выбраны скутеры.

«Водительское удостоверение — это хороший „порог входа“, который снижает риск использования сервиса людьми, не знающими ПДД и потенциально создающими опасные ситуации для участников дорожного движения», — заявил Агейкин.

Он добавил, что водители могут ездить только по дорогам общего пользования. Одними из потенциальных пользователей являются курьеры. Сервис предоставляет в аренду скутеры бренда Lvneng.

«В процессе выбора мопедов для сервиса мы принимали во внимание, в том числе экологический аспект. Мы выбрали электромопеды в силу их экологичности и бесшумности относительно бензиновых скутеров», — добавил сооснователь Vzhik Ахад Абдульманов.