В Москве заработают два новых ночных автобусных маршрута

В столице начнут работать два новых ночных автобусных маршрута. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые автобусы будут ходить, начиная с 30 августа. От станции метро «Китай-город» до Ясенево заработает маршрут Н16. Он довезет пассажиров до проезда Карамзина.

Также от «Китай-города» до Кунцево будет ходить маршрут Н14. Он довезет пассажиров до метро «Молодежная».

Помимо этого, в Москве улучшат три уже функционирующих маршрута автобусов. Н7 будет ходить до второго микрорайона Жулебина. Н15 продлят до площади Соловецких Юнг.

Круглосуточный автобус М40 будет разделен на два маршрута. Днем будет ходить М40, а ночью Н10.

Суммарно в российской столице будет работать 18 ночных маршрутов. Двое из них перевозят пассажиров круглые сутки.

Конечный пункт назначения у всех ночных маршрутов автобусов один — «Китай-город». Там москвичи могут пересесть на любой вид транспорта, чтобы добраться до желаемого района мегаполиса.

Ранее сообщалось, что пассажиры «Мострансавто» совершили более 311 млн поездок с начала года. Показатель на 24% выше по сравнению с тем же периодом в 2023-м.