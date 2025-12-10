В Москве закрыли движение на улице Тверская и Пушкинской площади
В Москве на улице Тверской временно закрыли движение транспорта по направлению в центр, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Также движение закрыли на Пушкинской площади. Объехать можно по Садовому кольцу.
Причина временного ограничения движения не сообщается. Водителей призвали быть внимательными и строить маршрут заранее.
Ранее сообщалось, что 10 декабря в центре Москвы ограничат движение. Водителей попросили отложить поездки вечером либо пересесть на общественный транспорт.
