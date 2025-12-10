сегодня в 12:27

В Москве закрыли движение на улице Тверская и Пушкинской площади

В Москве на улице Тверской временно закрыли движение транспорта по направлению в центр, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также движение закрыли на Пушкинской площади. Объехать можно по Садовому кольцу.

Причина временного ограничения движения не сообщается. Водителей призвали быть внимательными и строить маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в центре Москвы ограничат движение. Водителей попросили отложить поездки вечером либо пересесть на общественный транспорт.

