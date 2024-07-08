В Москве в ходе проверки поездов «Иволга» нашли дефектную продукцию

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) в ходе проверки поездов «Иволга» выявил партию дефектной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании.

Организация приступила к проверке после случая разъединения вагонов поезда на МЦД-3 в Подмосковье. В момент отправления электрички оборвалась сцепка, из-за чего поезд разделился на две части. В результате инцидента пострадавших не было.

Всю найденную дефектную продукцию пообещали заменить в течение недели.

Также в ТМХ усилят контроль качества поступающих сцепных устройств и оштрафует поставщика.