В Москве улучшат пешеходную и транспортную доступность четырех станций МЦД-4

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о будущем благоустройстве территорий у станций Московского центрального диаметра-4. По словам градоначальника, в порядок проведут пространство у 4 станций — Серп и Молот, Солнечная, Кусково и Беговая, сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках программы «Чистое небо» воздушные провода у станций определят в кабельную канализацию.

«В этом году планируем улучшить пешеходную и транспортную доступность четырех станций: Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково», — отметил Собянин.

Глава Москвы добавил, что около станций обновят светофоры и дорожную разметку, поменяют асфальт у проезжей части и увеличат тротуары. Также подходы к МЦД будут улучшены, чтобы ими без затруднений могли пользоваться люди с колясками и маломобильные граждане.