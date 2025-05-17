В Москве стартовал парад поездов в честь 90-летнего юбилея метрополитена

В Московском метрополитене в субботу проходит парад поездов в честь 90-летнего юбилея подземки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Старт параду был дан утром на станции «Комсомольская».

Так, по Кольцевой линии метро проедут 8 различных поколений составов: ретропоезд «Сокольники»; «Номерной» (самая массовая в мире серия вагонов); первый состав современного поколения «Русич»; «Ока» (разработка 2010-х годов), а также современные отечественные поезда «Москва», «Москва-2020» и «Москва-2024».

Поезда будут курсировать по «коричневой» ветке подземки в субботу и воскресенье каждые 30 минут с 09:00 до 20:00.

Московский метрополитен начал работать 15 мая 1935 года. Столичная подземка является не только самым быстрым, надежным и развивающимся городским транспортом, но и бесценным памятником архитектуры. С 2011 года власти Москвы построили и реконструировали 123 станции метро для удобства граждан.