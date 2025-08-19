В Москве началось строительство станции метро «Гольяново»

сегодня в 14:24

В Москве специалисты приступили к возведению станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии. Ее построят прямо в центре одноименного района, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В ближайшее время состоится старт двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке «Щелковская» — «Гольяново» начнет бурить грунт уже в ноябре, затем к нему присоединится второй.

«Гольяново» — это конечная станция. Там будет два подземных вестибюля. Ее интегрируют в окружающую застройку на Уссурийской улице. Таким образом, будет создано новое общественное пространство.

Благодаря строительству станции разгрузятся Щелковское шоссе и станция «Щелковская». Изменения коснутся 230 тыс. жителей, многие из которых смогут добираться до метро пешком.

Также возведение «Гольяново» поможет сократить время поездок на городском транспорте минимум на 15–20 минут.

Ранее в Москве приступили к благоустройству территории у станции метро «Вавиловская». Пространство станет полноценной частью городской среды.