В Москве началась проходка правого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

В Москве приступили к проходке правого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, которую выполнит щит «Виктория», сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Тоннель будет проходить между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща». Всего щиту предстоит проложить около 2,3 км. Их них около 200 м — под руслом Москвы-реки.

К строительству левого тоннеля приступили в феврале. Там работает щит «Натали».

Эти два механизированных комплекса ранее построили тоннели между станциями «Звенигородская» и «Народное Ополчение», а также соединили последнюю с «Бульваром Генерала Карбышева».

Благодаря новой ветке будут связаны «Москва-Сити» и «СберСити». На Рублево-Архангельской линии будут пересадки на БКЛ, МЦК и т. д. Изменения коснутся более 1 млн жителей города.

Также власти планируют ремонт участка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку и создание маршрутной сети транспорта, которая соединит «СберСити», Строгино, Кунцево и т. д.

Ранее стало известно, что в Москве планируют отремонтировать все трамвайные депо за 5 лет. По словам Собянина, в 2024 году число пользующихся московскими трамваями выросло на 20%.