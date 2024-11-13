В Московском регионе поезда «Иволга 4.0» проехали 850 тыс км за полгода

С момента запуска в мае «Иволги 4.0» суммарно прошли 850 тыс. км пути — это в двадцать раз больше, чем окружность земного шара. Поезда вышли на маршруты в рамках обновления подвижного состава, которое ЦППК проводит совместно с Дептрансом Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На третьем и четвертом диаметрах уже 14 поездов «Иволга 4.0».

Поезда семейства «Иволга» создавали специально для работы на МЦД и в условиях интенсивного тактового движения мегаполиса. От сквозных проходов и современных разъемов для зарядки гаджетов до адаптивного освещения и системы климат-контроля — эти поезда российского производства отвечают всем требованиям комфорта и качества.

А благодаря уникальной трехдверной компоновке промежуточных вагонов «Иволги 4.0» посадка и высадка пассажиров проходит еще быстрее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.