В Московском регионе отменили план «Ковер» в аэропортах
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Во всех аэропортах Московского региона отменили план «Ковер», который вводили во второй половине дня 26 декабря из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА Новости.
Все ограничения на взлет и вылет отменили в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковском». Воздушные гавани снова работают в штатном режиме.
Некоторые пассажиры больше одного часа провели в салоне самолета, который должен был вылететь в Екатеринбург еще в 15:30, но, согласно табло, рейс поднимется в воздух в 17:10.
По данным Msk1_news, пассажиры самолета не паниковали. Все терпеливо ждали, когда компетентные специалисты разрешат полет.