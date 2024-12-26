В Московском регионе отменили план «Ковер» в аэропортах

Во всех аэропортах Московского региона отменили план «Ковер», который вводили во второй половине дня 26 декабря из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА Новости .

Все ограничения на взлет и вылет отменили в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковском». Воздушные гавани снова работают в штатном режиме.

Некоторые пассажиры больше одного часа провели в салоне самолета, который должен был вылететь в Екатеринбург еще в 15:30, но, согласно табло, рейс поднимется в воздух в 17:10.

По данным Msk1_news, пассажиры самолета не паниковали. Все терпеливо ждали, когда компетентные специалисты разрешат полет.