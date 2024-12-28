В Минтранс Подмосковья через РПГУ в 2024 году поступило на 20% заявлений больше

В 2024 году министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело около 404,1 тыс. заявлений на региональном портале предоставления государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Это на 20% или 74 тыс. обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«Всего в рамках услуг выдано порядка 345 тыс. или 85% положительных решений. Это достаточно низкий показатель отказов, который, в том числе, обусловлен непрерывной работой по снижению количества отказов и удобством получения услуг. В этом году мы перевели все услуги в электронный формат: теперь любую из 21 услуг пользователь может получить онлайн в любое время, без посещения МФЦ. Кроме этого, ведомство разработало несколько сервисов, которые помогают пользователям корректно составлять заявки. При неправильном заполнении электронной формы, отдельные поля блокируются до исправления ошибки, при этом для заявителя есть подсказки по заполнению на каждом этапе», — рассказали в подмосковном Минтрансе.

Один из таких сервисов — чат-бот Анна для помощи в получении разрешения для деятельности такси. Он отвечает на самые популярные вопросы о порядке получения услуги, необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. На базе ведомства проводятся еженедельные вебинары, где каждый желающий может задать вопрос и получить онлайн консультацию.

Со списком госуслуг министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.