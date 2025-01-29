В метро Москвы пассажиров высадили из вагонов, а поезд сняли с линии

В метро Москвы пассажиров высадили из вагонов и сняли поезд с линии

На станции «Динамо» московского метро пассажиров высадили из поезда, после чего состав сняли с линии. Поезд решили проверить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Сейчас движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком.

«Ранее на станции „Динамо“ высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки», — заявили в метро.

Для соблюдения интервала другим поездам приходилось останавливаться или следовать с меньшей скоростью. Вскоре движение на линии вновь пошло по намеченному графику.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что схему столичной подземки переведут на китайский язык.