В Лыткарине завершается ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

В Лыткарине в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты «Мосавтодора» завершают ремонтные работы на дороге «Лыткаринское шоссе — Петровское — Лыткаринское шоссе», где ремонтировали два участка, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Оба участка общей протяженностью 1,5 км были выбраны по результатам голосования жителей на портале «Добродел» — ежедневно по ним проезжают больше 5,5 тыс. автомобилистов.

На одном из них укладка асфальта завершена — это улица Степана Степанова от бульвара Крупенина до улицы Парковой. Работы продолжаются на улице Лесной: на участке от улицы Колхозной до поворота к Детской поликлинике. Впоследствии дорожники на них нанесут разметку.

После завершения ремонта гости и жители округа будут с комфортом добираться до поликлиники, детских садов, гимназий, колледжа, центра детского творчества, ЗАГСа, пожарно-спасательной части, автостанции, а также до Лыткаринского шоссе, ведущего в городской округ Люберцы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.