В Луховицах инспекторы ГИБДД усилили проверки большегрузного транспорта

В Луховицах сотрудники местного отдела Госавтоинспекции и 6 батальона 2 полка ДПС усилили работу по проверке большегрузного транспорта. Профилактические рейды теперь проходят ежедневно. Участие в них принимают и представители администрации муниципального округа Луховицы.

В Московской области количество аварий, в которые попадают водители большегрузного транспорта, растет. Часто такие происшествия стали происходить и по Луховицам. В большинстве случаев причины одни и те же — заснул за рулем, не проверил машину перед выездом, торопился. В округе пока что такие происшествия не приводят к серьезным последствиям, но каждая авария с фурой становится резонансной и приносит ее участникам значительный материальный ущерб. С учетом статистики большегрузам стали уделять повышенное внимание.

«Причинами аварии обычно в данный момент являются: сон за рулем, а это нарушение режима труда и отдыха, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение парковки. Инспекторы ДПС проводят профилактическую работу, объясняют, какие у нас есть парковки, чтобы водители не превышали скоростной режим, двигались по правой полосе, выбирали места стоянки и парковки в специально отведенных местах. Мы призываем водителей к порядку, и только общими усилиями мы можем добиться снижения аварийности и положительного результата», — сказал командир 6 батальона 2 полка ДПС «Южный», подполковник полиции Алексей Егоров.

Госавтоинспекторы не только проверяют, соблюдают ли водители режим труда и отдыха, и есть ли у них необходимые документы. Еще они раздают тематические памятки с правилами дорожного движения, объясняют, как вести себя в той или иной ситуации, напоминают, что, если человек за рулем задремлет даже на секунду, многотонный автомобиль бесконтрольно проедет расстояние в 28 м.

Как показывает практика, водители большегрузного транспорта часто пренебрегают правилами дорожного движения. Нарушения госавтоинспекторы Луховиц и 6 батальона выявляют ежедневно. Поэтому пока что можно сделать вывод, что далеко не каждый водитель большегруза дисциплинирован в плане соблюдения правил дорожного движения. К административной ответственности привлекаются, как водители, так и организации.

Госавтоинспекторы напоминают, что, если при движении по трассе произошла авария или возникла нештатная ситуация, будь-то поломка или вынужденная остановка, требуется незамедлительно обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.