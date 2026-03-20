В Лобне в Подмосковье обновили остановки и отремонтировали дороги

Дорожные службы отремонтировали остановочные павильоны и устранили дефекты покрытия на региональных дорогах Лобни в период перехода на летнее содержание, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора привели в нормативное состояние павильоны на остановках «Станция МЦД Лобня», «Администрация» и «Школа №7». Работы провели для повышения комфорта пассажиров общественного транспорта.

Кроме того, дорожники выполнили ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси. Покрытие восстановили на улицах Ленина и Батарейной, на Краснополянском и Рогачевском шоссе, а также на Краснополянском проезде.

Помимо Лобни, специалисты Мытищинского РУАД №8 проводят уборочные и ремонтные работы на региональной дорожной сети в Долгопрудном, Королеве, Лосино-Петровском, Мытищах, Пушкинском, Сергиево-Посадском округах, Фрязине и Щелкове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.