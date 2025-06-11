В Лобне приступили к сборке металлоконструкций пролета пешеходного перехода

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Савеловского направления. Завершить работы и открыть движение по пешеходному переходу планируется в 3 квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строители выполняют стапельную сборку металлоконструкций пролетного строения, работы проводятся со стороны ул. Кольцевой и ул. Полевой. Общая масса металлоконструкций составит 146 тонн. Также со стороны ул. Полевой завершен монтаж металлоконструкций башни-схода, в ближайшее время здесь приступят к установке монолитных лестничных маршей. Со стороны ул. Кольцевой выполняется монтаж металлоконструкций башни-схода», — рассказали в ведомстве.

Новый переход соединит ул. Полевую и ул. Кольцевую, обеспечит связанность жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, будет обеспечено бесперебойное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные с учетом доступа маломобильных групп граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и обустройство пешеходной зоны со стороны ул. Полевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.