В Люберцах появилась камера фиксации нарушений правил перехода через ж/д пути

В Московской области продолжают реализовывать комплекс мер по обеспечению безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. В Люберцах на перегоне «Коренево — Люберцы-2» оборудовали специальную камеру с распознаванием лиц, фиксирующую нарушения правил перехода через ж/д пути, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сейчас в регионе установлено 143 камеры вблизи станций и пешеходных переходов, благодаря их установке удалось снизить число нарушителей на железнодорожной инфраструктуре на 50%.

Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

Такие камеры устанавливают в местах, где зафиксировано наибольшее количество смертельных случаев. Так, на данном перегоне за несколько лет произошло 4 случая.

Также для реализации комплекса мер по безопасности в области на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям и проводят профилактические рейды.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей быть внимательными и не нарушать правила: переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.