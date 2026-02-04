В Люберцах начали монтаж опалубки на путепроводе через железную дорогу

В городском округе Люберцы продолжается строительство новой дороги и путепровода через железную дорогу, соединяющего улицу Инициативную и Октябрьский проспект. Готовность путепровода составляет 12%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Люберцах ведется строительство путепровода через железную дорогу в створе проектируемого проезда №4037. Новый объект соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, обеспечив транспортную связь между севером и югом города.

На данный момент на объекте монтируют опалубку и армируют подферменные площадки. Также на одной из опор начался монтаж временных вспомогательных и удерживающих устройств для последующей надвижки пролетного строения. Строители работают в две смены, включая ночное время, чтобы ускорить темпы работ, пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Путепровод призван улучшить дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте и станет альтернативой существующему тоннелю между улицами Волковская и Транспортная, где часто возникают пробки из-за реверсивного движения. После ввода путепровода тоннель будет преобразован в пешеходную зону.

Длина новой дороги составит более 1,6 км, из них 270 метров — длина путепровода. Движение будет организовано по двум полосам в каждую сторону. На примыкании к Октябрьскому проспекту появится одноуровневая кольцевая развязка с дополнительными съездами с улиц Транспортная и Волковская. Открытие рабочего движения по путепроводу запланировано на третий квартал 2027 года, завершение всех работ — на третий квартал 2028 года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.