В Ленинском округе завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

В Ленинском округе специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники заменили 9 км дорожного полотна на 3 участках региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы заменили покрытие на участке Каширского шоссе вблизи п. Петровское, где расположены промышленные предприятия, а в самом поселке — Петровская школа, спортзал, дом культуры и хлебзавод. Еще отремонтировали 7,5 км дорожного полотна на участке от ул. Первомайской в д. Мисайлово до ул. Революционной в с. Молоково, где расположены образовательный центр «Старт», Мисайловская и Молоковская школы, ДК «Буревестник».

«Ежедневно по этим дорогам проезжают от 30 до 50 тысяч автомобилистов к федеральным трассам, между населенными пунктами и к объектам социальной инфраструктуры, поэтому качество дорожного покрытия напрямую влияет на безопасность движения, комфорт водителей и пассажиров», — добавили в ведомстве.

А по результатам голосования жителей на портале Добродел специалисты провели ремонт участка дороги в деревне Коробово для обеспечения удобного проезда жителей к своим домам, конному клубу и трассе А-105.

В связи с интенсивностью движения укладка покрытия на всех участках ремонта проводится с использованием асфальтобетонной смеси А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.