В Ленинском округе начнет курсировать новый маршрут общественного транспорта

В Ленинском городском округе в тестовом режиме запускают автобусы, которые будут ходить по новому маршруту № 55к, соединяющему микрорайоны-новостройки западной части муниципалитета с объектами социальной инфраструктуры в старой части города Видное. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Новый муниципальный маршрут позволит жителям крупных жилых комплексов из Дрожжино, Боброво, Лопатино добраться без пересадок до социально значимых объектов, расположенных в Видном. Прежде всего — до медицинских учреждений: клинической больницы, взрослой и детской поликлиник, перинатального центра. Автобус будет заходить на станцию Расторгуево и дальше — по главным улицам города — Школьной, Заводской, Советской и проспекту Ленинского Комсомола», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что новый маршрут будет обслуживать компания «Мострансавто». С 3 февраля 2025 года по нему начнут ходить два автобуса, которые по будням будут выполнять по 24 рейса в день.

По согласованию с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области первое время маршрут будет действовать в тестовом режиме для оценки пассажиропотока. Автобусы начнут следовать от остановочного пункта «ул.Южная, 5» в Дрожжино до остановки «Поликлиника» в Видном. Оплатить проезд можно с помощью банковских и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», а также воспользоваться льготой по соцкартам жителей Подмосковья.

Сообщается, что ранее жители комплексов «Бутово Парк 2», «Восточное Бутово», «Государев дом», «Видный город» и других населенных пунктов этой локации могли доехать в Видное на общественном транспорте только с пересадкой на станции Расторгуево.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.