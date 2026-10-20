В Ленинском округе изменили схемы движения автобусов маршрута № 1020

Мострансавто с 19 октября обслуживает маршрут № 1020 между Москвой и Видным по трем схемам движения. Изменения призваны сделать поездки жителей нескольких микрорайонов удобнее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маршрут № 1020 «Москва (метро «Царицыно») — Видное (Ермолино)» теперь обслуживают по трем схемам. На направлении от Ермолина до метро «Царицыно» работают 13 автобусов, от ЖК «Зеленые Аллеи» в Тарычеве — семь, от ЖК «1-й Южный» у гипермаркета «Лента» — три. Изменения должны улучшить интервалы движения и снизить наполняемость салонов.

«Изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания жителей Ленинского округа. Мы продолжаем системную работу по обновлению общественного транспорта в округе. Обновление подвижного состава идет на маршрутах, связывающих жилые комплексы со станциями метро, — именно здесь пассажиропоток особенно высок», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Обновление маршрута — часть работы по развитию транспортной доступности округа. Ранее на маршруты № 367о, 1224, 355, 356, 439 и 308с вышли 18 новых автобусов КАВЗ-4270 вместимостью 90 пассажиров каждый. Низкий пол, система наклона кузова — книлинг — и механическая аппарель облегчают посадку маломобильным пассажирам и родителям с колясками.

Новое расписание опубликовано на официальном сайте Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.