В Ленинском округе действуют 11 зарядных станций для электротранспорта

На территории Ленинского городского округа продолжается развитие электрозарядной инфраструктуры. На сегодняшний день в различных локациях муниципалитета функционируют 11 станций для зарядки транспорта, работающего на электричестве. 3 из них появились в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Три зарядные станции «Мособлэнерго» установлены для электрокаров в Видном по следующим адресам: на Жуковском проезде, дом 10а, на проспекте Ленинского Комсомола возле магазина «УниверМак», а также на парковке возле здания администрации на улице Школьная, дом 26а. Также электрозаправки можно найти в поселке Измайлово, на трассе М-4 вблизи МКАД, на Каширском шоссе — возле торгового центра «Вегас» и в районе «Горок Ленинских», на Белокаменном шоссе, недалеко от парк-отеля «Орловский» и в других локациях», — приводятся в сообщении слова начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского округа Елены Ващило.

Уточняется, что в 2024 году начали работу три зарядные станции — на улице Олимпийской в Видном, а также в поселках Володарского и Развилка. В том числе в округе действует одна быстрая ЭЗС — на 150 кВт, которая позволяет оперативно зарядить аккумулятор электрокара — в среднем за 20-40 минут.

Ранее сообщалось, что в Московской области для владельцев автомобилей, оснащенных только электрическими двигателями, предусмотрены льготы. Так, они освобождены от уплаты транспортного налога.

Всего в регионе действует порядка 600 зарядных станций разной мощности. Их можно найти в мобильных приложениях «Россети Электротранспорт», «Plug me» от «Мособлэнерго» или на Яндекс-картах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.