В Лефортовском тоннеле в Москве восстановили движение после ДТП Транспорт сегодня в 03:17

Движение на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после аварии, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено», — говорится в сообщении. Вечером 26 декабря на внешней стороне третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, которое спровоцировало затор. В результате аварии погиб человек. Водитель вышел из автомобиля «Лексус», чтобы установить знак аварийной остановки. В результате его сбил «Вольво».