В Красногорске завершили бетонирование секций строящегося тоннеля

В Красногорске в рамках строительства тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6 411 строители завершили бетонирование двух секций со стороны Проектируемого проезда и МКАД. В ближайшее время приступят к устройству гидроизоляции, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Также в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе продолжается разработка котлована тоннеля, ведется устройство грунтовых анкеров, переустройство инженерных коммуникаций. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода рядом с ЖК «Большое Путилково», — добавили в ведомстве.

Новый тоннель (500 метров) обеспечит дополнительную перспективную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД в двух уровнях, а также прямой выезд с ул. Сходненской. Открыть движение по тоннелю планируется во II квартале 2025 года.

В ведомстве отметили, что строительство тоннеля осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове, в ходе которого будет построена дорога между Путилково и Пятницким шоссе. Модернизация дорожно-транспортной сети обеспечит беспрепятственную транспортную связь порядка 100 тысяч жителей микрорайона Путилкова с Пятницким шоссе и МКАД.

Ранее, в конце 2020 года, для улучшения транспортной доступности микрорайона завершили I этап реконструкции Путилковского шоссе, где расширили участок автодороги (1,6 км) до 4-х полос, построили тротуары и линию наружного освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.