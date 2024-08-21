В Красногорске запустили автобусный маршрут до новой детской больницы

В Красногорске начал работать маршрут № 14к «ст. МЦД Павшино — ДКЦ им. Рошаля». Благодаря запуску автобусного маршрута проезд до новой детской больницы для жителей Красногорска станет комфортней и безопасней, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автобусы будут ежедневно совершать 36 рейсов. Интервал движения составит 30 минут. Первый рейс от ст. МЦД Павшино будет отправляться в 6:00, а последний от детской больницы в 20:09.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.