В Красногорске зафиксировали наибольшее число неправильно припаркованных авто за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 381 транспортное средство, припаркованное с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 156 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее число неправильно припаркованных транспортных средств, которые нарушили правила и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта зафиксировали в Красногорске — за неделю на штрафстоянки переместили 519 автомобилей.

В Ленинском округе за неделю зафиксировали 417 неправильно припаркованных ТС, в Химках — 407 ТС, в Мытищах — 341 ТС, в Балашихе — 305 ТС и в Люберцах — 268 ТС.

Среди марок автомобилей чаще фиксировали нарушения у KIA (382 ТС), Hyundai (338 ТС), ВАЗ (324 ТС), Volkswagen (236), Geely (230 ТС), Chery (226 ТС).

В ведомстве отметили, что эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять свои транспортные средства на остановках общественного транспорта, перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб, в том числе дорожной техники — это может затруднить оказание оперативной помощи и своевременно провести противогололедную обработку и уборку дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.