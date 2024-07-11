В Красногорске продолжается ремонт дорожного полотна по 3 адресам

Специалисты «Мосавтодора» активно трудятся над обновлением покрытия на 3 региональных трассах в округе Красногорск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из ремонтируемых участков — Волоколамское шоссе, где работы ведутся на отрезке от улицы Володарского до дома № 42 на улице Советской. Эта артерия ежедневно пропускает более 60 тыс. автомобилей, обеспечивая связь между Красногорском и Москвой.

Кроме того, ремонт проводится на улице Станционной, которая служит подъездом к железнодорожной станции Нахабино.

Еще один важный объект — участок дороги от деревни Нефедьево до улицы Почтовой в поселке городского типа Нахабино. Эта дорога соединяет Нефедьевский рубеж обороны Москвы, усадьбу Саввы Морозова и несколько церквей с другими населенными пунктами.

Для минимизации неудобств и обеспечения безопасности дорожного движения работы проводятся в ночное время.

В дальнейшем планируется обновить покрытие на улицах Школьной в поселке Ильинское-Усово, Пятницком шоссе в районе деревни Аристово и участке Ильинского шоссе между селом Дмитровское и поселком Мечниково. Всего в округе будет заменено более 20 км старого асфальта на 10 участках дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.