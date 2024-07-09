В Красногорске продолжается ремонт 3 региональных дорог по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Красногорске дорожники продолжают ремонт на трех региональных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы идут на участке Волоколамского шоссе от ул. Володарского до 42 дома на ул. Советской — ежедневно дорогой пользуется больше 60 тыс. автомобилистов для проезда в Красногорск и Москву. Чтобы минимизировать неудобства и обеспечить безопасный проезд специалисты «Мосавтодора» работают в ночное время. Кроме этого, работы ведутся на ул. Станционной, обеспечивающей подъезд к ж/д станции Нахабино.

Также дорожники меняют более 7 км старого полотна на участке от д. Нефедьево до ул. Почтовой в р. п. Нахабино — дорога обеспечивает подъезд к домам жителям нескольких малых населенных пунктов, а также позволяет проехать к Мемориалу 9-й гвардейской дивизии и Нефедьевскому рубежу обороны Москвы, усадьбе Саввы Морозова, нескольким церквям и объектам социальной инфраструктуры.

«Ранее дорожные службы обновили около 6 км покрытия на подъезде к Московской городской онкологической больнице № 62 в п. Истра, на улице Экспериментальной в поселке Ильинское-Усово, а также на участке улицы Ново-Никольской в Красногорске», — добавили в ведомстве.

В дальнейшем специалисты приступят к работам на ул. Школьной в поселке Ильинское-Усово, на Пятницком шоссе в районе д. Аристово и на участке Ильинского шоссе между с. Дмитровское и п. Мечниково. Всего в округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заменят больше 20 км старого асфальтобетонного покрытия на 10 участках дорог. На всех участках ремонта специалисты обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

А на муниципальной сети из планируемых к ремонту 24 дорог покрытие обновили на 13 из них, в том числе в черте города на ул. Советской, Циокловского и Фабричной, а также в малых населенных пунктах: Степановское, Нахабино, Ангелово, Тимошкино, Отрадное. Сейчас работы продолжаются на 8 дорогах в п. Нахабино, д. Сабурово и г. Красногорске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.