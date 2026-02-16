В Красногорске автоинспекторы выявили нетрезвых водителей в ходе рейда 15 февраля

Утром 15 февраля в Красногорске прошел масштабный рейд Госавтоинспекции, направленный на выявление нетрезвых водителей. В рамках мероприятия инспекторы не только проверяли документы, но и вручали автомобилистам памятки по правилам дорожного движения и специальные трубки для самостоятельного контроля трезвости.

Акция реализована совместно с областным Минтрансом и оператором региональной системы контроля безопасности дорожного движения. Теперь водители могут самостоятельно проверить свое состояние перед поездкой.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в Подмосковье задержано более 17 тысяч нетрезвых водителей, из которых каждый шестой нарушил закон повторно.

Госавтоинспекция призвала жителей Красногорска сообщать о фактах управления автомобилем в состоянии опьянения в полицию или по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.