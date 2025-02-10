В Котельниках проверили водителей, занимающихся частной перевозкой пассажиров

В городском округе Котельники прошел рейд по выявлению нелегальных услуг такси. Сотрудники Котельниковского отдела полиции, ГИБДД совместно с народной дружиной, а также представителями управления регионального администрирования транспортного контроля по Московской области провели мероприятие по проверке водителей, занимающихся частными перевозками пассажиров на легковом автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверка проводилась по адресу: 2-й Покровский проезд, 3-й Покровский проезд, ул. Кузьминская, микрорайон Южный, микрорайон Силикат.

По итогам рейда: проверены 21 гражданин, двоих водителей доставили в отдел полиции, одну машину эвакуировали на штрафстоянку, составили 4 материала по пассажирским перевозкам, а также 20 административных протокола.

Кроме того, 8 человек были доставлены в Котельниковский отдел полиции за нарушение миграционного режима.

Подобные мероприятия в Котельниках проводятся на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.