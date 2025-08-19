В Котельниках готовится к открытию новый автовокзал

В Котельниках завершили строительство нового автовокзала, здание сдано в эксплуатацию. Ведется завершающая наладка автоматизированных систем управления, включая диспетчеризацию, безопасность и противопожарную защиту. Одновременно продолжаются работы по внутренней отделке, ожидается поставка мебели и оборудования, а также установка вывески, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проектная пропускная способность автовокзала — 1000 человек в сутки. Для обслуживания пассажиров предусмотрено 8 перронов: 6 для посадки и 2 для высадки.

Новый автовокзал станет важным транспортным узлом, соединяющим Подмосковье с более чем 120 городами России. В перечень маршрутов войдут Волгоград, Ростов-на-Дону, Казань, Пермь, а также направления в Крым, ДНР и ЛНР.

Старое здание автовокзала будет интегрировано в новый комплекс: уже начался демонтаж элементов, подлежащих реконструкции. После завершения работ его планируется использовать под кассы и досмотровую зону.

Техническое открытие запланировано на начало сентября.

В 2015 году, после открытия станции метро «Котельники», сюда перенесли междугородние и областные рейсы, которые раньше отправлялись от автостанции «Выхино». Новый автовокзал продолжит эту функцию, обеспечив пассажиров комфортным и современным транспортным узлом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.