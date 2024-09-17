В Королеве нанесли специальные разметки вблизи переходов ж/д путей

В городском округе Королев регулярно проводится профилактическая работа по предотвращению травматизма на объектах железной дороги. Однако несчастные случаи продолжают происходить. Их основная причина — невнимательность самих граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Разметку с напоминанием о правилах безопасности нанесли у железнодорожных переходов в Королеве. Они напоминают о том, как важно, переходя пути, не отвлекаться на телефоны или музыку.

Нужно помнить, что железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.