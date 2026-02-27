В Королеве начали погружать шпунт для перехода у Подлипок

Строители приступили к погружению шпунтового ограждения при возведении надземного пешеходного перехода через железную дорогу у станции Подлипки-Дачные в Королеве. Работы ведутся после завершения подготовки территории и переустройства 1,5 км кабельных линий, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты подготовили площадку под буровые работы и начали устройство шпунтового ограждения. В ближайшее время стартует устройство буронабивных свай для опор перехода.

«Строители завершили подготовку площадки под буровые работы и приступили к погружению шпунтового ограждения. В ближайшее время запланирован старт работ по устройству буронабивных свай на опорах. Это долгожданный проект для более чем 100 тысяч жителей ближайших районов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сооружение протяженностью 83 метра соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный — от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Длина пролетного строения составит 61 метр, ширина лестничных сходов — около 9 метров. Пропускная способность достигнет 8 тысяч человек в час.

Переход оснастят тремя лифтами для маломобильных граждан, противогололедным покрытием, антивандальным остеклением, внутренним освещением и архитектурной подсветкой. Объект обеспечит безопасный доступ к жилым кварталам и социальным учреждениям, а также бесперебойное движение поездов на Ярославском направлении МЖД.

Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года. Сроки запуска рабочего движения перенесли из-за большого объема земельно-кадастровых работ.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.