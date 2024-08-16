В Королеве на время проведения «Ночного забега» будет ограничено движение

В Королеве на время проведения «Ночного забега», 17 августа с 18:00 до 23:00, будет введено ограничение движения автомобильного транспорта на некоторых участках автодорог, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ограничение движения коснется следующих участков дорог:

ул. Октябрьская: от ул. Фрунзе до ул. Октябрьского бульвара;

ул. Чайковского: от входа в парк ЦДК им. М. И. Калинина (напротив бассейна «Вымпел») до ул. Октябрьской;

Октябрьский бульвар: от ул. Пионерская до ул. Циолковского;

часть ул. Циолковского (правая сторона автомобильного движения в сторону проспекта Королёва): от пересечения с Октябрьским бульваром до проезда Циолковского;

проезд Циолковского: от проспекта Королева до ул. Пионерская.

Автомобилистов просим быть внимательнее, выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к необходимым ограничениям.

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