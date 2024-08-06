В Коломне совершено порядка 10 млн поездок в трамваях с января

С начала 2024 года жители и гости городского округа Коломна совершили около 10 миллионов поездок в трамваях. Более 2,1 миллиона транзакций были совершены пассажирами трамваев с использованием транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». По бесконтактным банковским картам совершено более 1,8 миллиона операций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наиболее популярным маршрутом среди жителей и гостей Коломны оказался маршрут № 2 «Улица Спирина — Поликлиника — площадь Советская — Голутвин — завод ЖБИ — улица Спирина». По этому маршруту за 7 месяцев с января по июль проехали более 2,5 тысяч пассажиров. Большинство из них для оплаты проезда использовали социальные карты жителя Московской области и жителя Москвы, совершив за этот период около 6 миллионов операций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.