В Коломне проверили пешеходные переходы у школ и детских садов

В преддверии нового учебного года специалисты администрации Коломны и дорожных служб совместно с ГИБДД обследуют подходы к образовательным учреждениям. В центре внимания комиссии — детская безопасность. В округе уже проверили 65 пешеходных переходов, расположенных вблизи школ и детских садов, сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Во время контрольного объезда оценивали состояние разметки, дорожных знаков, светофоров и искусственных неровностей на дорогах у школ и детских садов. Все выявленные недочеты должны быть исправлены до 20 августа», — отметил заместитель главы округа Роман Истомин.

На сегодняшний день в Коломне и Озерах завершается приемка школ и детских садов. Оценку готовности учебным заведениям выдает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители администрации, Роспотребнадзора, а также служб и ведомств, отвечающих за безопасность.

146 объектов образования округа будут проверены до 9 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.