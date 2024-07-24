В Коломне изготовили дизель-генератор для самого мощного в России тепловоза 3ТЭ28

Коломенский завод изготовил для Брянского машиностроительного завода уже сотый дизель-генератор 18-9ДГМ, который эксплуатируется в составе самого мощного в стране трехсекционного тепловоза 3ТЭ28, передает пресс-служба администрации городского округа.

В серийное производство двигатель был принят во втором полугодии 2023 года.

Тепловоз ЗТЭ28 водит тяжеловесные составы — весом до 18 300 тонн при уклонах до 4% в условиях сурового климата и рельефа Дальневосточной железной дороги. На равнинных участках такой локомотив способен перемещать еще более тяжелые составы.

По итогам первых месяцев работы коэффициент производительности работающих на Байкало-Амурской магистрали новых магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ28 оказался на 59,7% выше, чем у широко используемых на этом полигоне советских 3ТЭ10МК. По итогам первых месяцев эксплуатации в условиях Восточного полигона 3ТЭ28 показали более высокую среднесуточную производительность и среднесуточный пробег при снижении удельного расхода топлива. При этом масса составов, перевозимых новыми тепловозами, на 28% выше показателей других трехсекционных грузовых тепловозов, работающих на БАМе.

Грузовые магистральные тепловозы 3ТЭ28 созданы специалистами компании «ТМХ Инжиниринг».

Дизельные двигатели 18-9ДГМ разработаны специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и произведенными на Коломенском заводе. 18-9ДГМ — это глубокая модернизация серийных дизель-генераторов 18-9ДГ, которые Коломенский завод изготавливает для тепловозов 2ТЭ25КМ.

В настоящее время на БАМе работает более 20 локомотивов 3ТЭ28.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.