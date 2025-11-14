В Клину проходит ямочный ремонт большими «картами»

Сегодня подрядчики завершили работы на улице Карла Маркса у отделения гимназии им. К. Д. Ушинского. Здесь заасфальтировали участок площадью 1 200 кв. м. На текущей неделе по адресу Клин, ул. Мира, 56 отремонтировали участок площадью 2 000 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее сделали работы по ремонту дорожного полотна большими картами (там где участок ямочности превышает 25 кв. м) во внутриквартальных проездах военного городка Клин-9, д. Слобода, д. Шевляково, д. Малая Борщевка, г. Клин, ул. Клинская, Мечникова и Профсоюзная.

Все работы провели по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Клин.

«Ремонт дорожного покрытия большими картами — современный и долговечный подход, который увеличивает срок службы асфальтового покрытия. Об этом речь шла на совещании под руководством губернатора области А. Ю. Воробьева», — отметила глава городского округа Клин Инна Федотова.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.